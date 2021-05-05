Маршруты троллейбусов в Петрозаводске изменятся из-за ремонта дороги - опубликован график

В связи с проведением ремонтных работ и перекрытием участка автодороги ул. Правды в маршруты троллейбусов будут внесены изменения.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МУП "Городской трансопорт".

Изменения будут действовать в период с 20.00 7 мая до 08.00 8 мая.





Троллейбус № 1 будет следовать по маршруту: «К/ст. Кемская» — ул. Кемская — ул. Судостроительная — ул. Ключевая — ул. Онежской флотилии — ул. Ригачина — ул. Чернышевского — ул. Луначарского — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — ул. Шотмана — ул. Чапаева — пр. Лесной — ш. Лососинское — «к/ст. Хейкконена» — ш. Лососинское — пр. Лесной — ул. Чапаева — ул. Шотмана — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Луначарского — ул. Радищева — ул. Ригачина — ул. Онежской флотилии — ул. Ключевая — ул. Судостроительная — «к/ст. Кемская».



Троллейбус № 6 будет следовать по маршруту: «К/ст. Корабелов» — ул. Корабелов — ул. Антонова — ул. Репникова — ш. Ключевское — ул. Калинина — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Краснофлотская — «к/ст. Товарная станция» — ул. Разина — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Калинина — ш. Ключевское — ул. Репникова — ул. Антонова — ул. Корабелов — «к/ст. Корабелов».