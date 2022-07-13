Машина полиции перевернулась после столкновения с экскаватором в Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорске на перекрестке столкнулись экскаватор и автомобиль полиции.

Авария произошла сегодня, 21 июля, в 18-37 в Медвежьегорске. Автомобили столкнулись на перекрестке. В результате машина полиции перевернулась на крышу.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».