Машина вылетела в кювет на трассе в Сортавальском районе, есть пострадавшие

В Сортавальском районе Карелии накануне вечером легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 23 июня в 17:42 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района (в составе трех человек и одной единицы техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.

На 286 километре федеральной трассы "Кола" произошел съезд легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

Как сообщили в дежурной части МЧС, в результате аварии пострадали два человека. Они были доставлены медиками в Сортавальскую ЦРБ.