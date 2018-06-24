Машина вылетела в кювет на трассе в Сортавальском районе, есть пострадавшие

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В Сортавальском районе Карелии накануне вечером легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 23 июня в 17:42 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района (в составе трех человек и одной единицы техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.
На 286 километре федеральной трассы "Кола" произошел съезд легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
Как сообщили в дежурной части МЧС, в результате аварии пострадали два человека. Они были доставлены медиками в Сортавальскую ЦРБ.
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