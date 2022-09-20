Машинисты из Сортавалы получили срок за слитый с тепловоза дизель

Лахденпохский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении машиниста и помощника машиниста, которые во время смены слили с тепловоза 252 литра дизельного топлива.

Во время смены мужчины перелили топливо в заранее подготовленные для этого канистры и пытались увезти их на авто, но были задержаны сотрудниками полиции, не успев распорядиться похищенным.

В суде мужчины признали вину и раскаялись. Получили условные наказания в 1 год исправительных работ и 1 год и 3 месяца лишения свободы, с испытательными сроками в 1 год и 1 год 6 месяцев соответственно. Теперь машинисты обязаны отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.