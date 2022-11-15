Машинисты в Карелии угостили ворона пряником на лету (ВИДЕО)

Умная птица схватила угощение прямо из поезда на скорости около 60 км/час.

Видео с необычным угощением ворона появилось в паблике «Подслушано l Кемь».

«Когда очень хочется кушать», — назвали этот забавный эпизод в паблике.

На видео ворон на лету хватает угощение, которое ему протягивают машинисты из окна движущегося поезда. По словам авторов видео, скорость поезда в этот момент составляла 58 км/час.