Машины ГИБДД будут ездить по Петрозаводску и "сигналить" нарушителям

Патрульный автомобиль под управлением инспектора ДПС будет медленно двигаться по улицам города, а автоинспектор с помощью громкоговорящего устройства будет обращаться к пешеходам и велосипедистам, нарушающим ПДД, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят рейды "Сигнал ГИБДД".

Основная цель мероприятий – напомнить как маленьким, так и взрослым участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил. Мероприятия проходят с использованием сигнального громкоговорящего устройства патрульного автомобиля ГИБДД.

Патрульный автомобиль под управлением инспектора ДПС будет медленно двигаться по улицам города, а автоинспектор с помощью громкоговорящего устройства будет обращаться к пешеходам с призывом переходить дорогу только в установленных местах, быть внимательными и осторожными, не пользоваться телефоном во время перехода дороги, перед переходом проезжей части - убеждаться в безопасности перехода.

Особое внимание автоинспекторы уделяют велосипедистам. К сожалению, не все любители двухколесного транспорта знают о том, что пересекать проезжую часть на велосипеде запрещено, необходимо спешиться и катить велосипед рядом с собой.

Инспекторы отмечают, что многие пешеходы, намеревавшиеся перейти дорогу вне установленного места, увидев патрульный автомобиль ГИБДД, вспоминают правила дорожного движения и доходят до пешеходного перехода. В таких случаях инспекторы останавливаются и проводят разъяснительную работу с пешеходами.

Профилактическое мероприятие "Сигнал ГИБДД" пройдет во всех микрорайонах города.