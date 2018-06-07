Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:30, 07 Июня 2018

Машины ГИБДД будут ездить по Петрозаводску и "сигналить" нарушителям

По теме

Семьи в Карелии стали больше есть мяса и рыбы
07.06.18 09:56
Чиновники недовольны зарплатой, показало исследование
07.06.18 09:31
Школьница из Петрозаводска проиллюстрирует серию книг классической литературы
07.06.18 09:18
Все новости
Загрузка...

Патрульный автомобиль под управлением инспектора ДПС будет медленно двигаться по улицам города, а автоинспектор с помощью громкоговорящего устройства будет обращаться к пешеходам и велосипедистам, нарушающим ПДД, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят рейды "Сигнал ГИБДД".

Основная цель мероприятий – напомнить как маленьким, так и взрослым участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил. Мероприятия проходят с использованием сигнального громкоговорящего устройства патрульного автомобиля ГИБДД.

Патрульный автомобиль под управлением инспектора ДПС будет медленно двигаться по улицам города, а автоинспектор с помощью громкоговорящего устройства будет обращаться к пешеходам с призывом переходить дорогу только в установленных местах, быть внимательными и осторожными, не пользоваться телефоном во время перехода дороги, перед переходом проезжей части - убеждаться в безопасности перехода.

Особое внимание автоинспекторы уделяют велосипедистам. К сожалению, не все любители двухколесного транспорта знают о том, что пересекать проезжую часть на велосипеде запрещено, необходимо спешиться и катить велосипед рядом с собой.

Инспекторы отмечают, что многие пешеходы, намеревавшиеся перейти дорогу вне установленного места, увидев патрульный автомобиль ГИБДД, вспоминают правила дорожного движения и доходят до пешеходного перехода. В таких случаях инспекторы останавливаются и проводят разъяснительную работу с пешеходами.

Профилактическое мероприятие "Сигнал ГИБДД" пройдет во всех микрорайонах города.

По теме

Семьи в Карелии стали больше есть мяса и рыбы
07.06.18 09:56
Чиновники недовольны зарплатой, показало исследование
07.06.18 09:31
Школьница из Петрозаводска проиллюстрирует серию книг классической литературы
07.06.18 09:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
31.05.2018, 19:10
Вдова Задорнова недовольна тем, что он ей оставил
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается

Аналитика

04.06.2018 16:02
Политкухня
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
Секретарь Карельского регионального отделения партии прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 3
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Работа до последнего пациента
30.05.2018 10:49
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2018 14:19
Без политики
Сколько стоит сборная России?
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего
06.06.2018 10:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»