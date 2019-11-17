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Новости. Происшествия
16:27, 17 Ноября 2019
фото: ©Михаил Новацкий/ДТП ПТЗ

Машины улетели в кювет под Петрозаводском (ФОТО)

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Дорога от Петрозаводска до Машезера Прионежского района стала опасной для любителей больших скоростей.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили фото с двумя, улетевшими в кювет автомобилями. ДТП произошли по дороге в сторону деревни Машезеро.

Госавтоиспекция Карелии вновь предупреждает водителей о необходимости вовремя подготовить автомобиль к зимним холодам.

"В Карелии первые осенние заморозки дали о себе знать, а в северных районах республики уже основательно обосновался снежный покров. Большинство автолюбителей, памятуя народную мудрость о санях, которые лучше готовить летом, заблаговременно подготовили свой автомобиль к зиме - сменили летние шины на зимние, в бачок омывателя залили "незамерзайку" и даже сменили манеру езды, учитывая дорожные условия. Но у тех, кто еще не успел провести сезонную подготовку, осталось немного времени обратить внимание на свой автомобиль, чтобы "день жестянщика" не застал врасплох, а зимняя езда была в радость", - предупреждают в Госавтоинспекции Карелии.

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