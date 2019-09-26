Масштабная стажировка для специалистов по работе с волонтерами пройдет в Карелии

В стажировке примут участие специалисты по работе с добровольцами из 11 регионов, сообщили в Минобразе Карелии.

С 27 сентября по 2 октября Ресурсный центр добровольчества Карелии примет 14 специалистов по работе с добровольцами из Республики Хакасия, Красноярского Края, Республики Башкортостан, Рязани, Самары, Республики Коми, Кировской, Новосибирской, Амурской и Кемеровской областей, а также Калининграда.



В рамках шестидневной стажировки в Карелии участники познакомятся с добровольчеством в образовательных учреждениях на примере практики "Доброкласс" и проекта "Проявка", методами вовлечения населения малых городов в добровольческую деятельность, проектом «Служба волонтерских стажировок "Продвижение", успешным опытом добровольчества в сфере охраны здоровья.