Масштабное отключение света ждет жителей Петрозаводска этой ночью

В ночь с субботы на воскресенье отключат электричество в центре Петрозаводска , а также на территории Октябрьского и Первомайского районов.

Ночью Петрозаводск ожидает масштабное отключение света. Также в ряде случаев произойдет отключение водоснабжения, перестанут работать светофоры, изменится график движения троллейбусов. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

В ночь с 23 на 24 июля, с 22 до 8 часов, произойдет отключение электричества в части домов в центре Петрозаводска, а также в Октябрьском и Первомайском районах. Подачу электроэнергии временно ограничат на улицах Шотмана, Заводской, Кирова, Андропова, Куйбышева, Ленинградской, на проспектах Первомайском, Октябрьском, Ленина, Карла Маркса и набережной Варкауса. Мэрия просит жителей домов в указанных районах и организации, работающие в круглосуточном режиме, подготовиться к планируемым отключениям.

В связи с приостановкой электроснабжения 23 и 24 июля изменится время работы троллейбусов. В субботу последние машины вернутся в депо в 21.00. В воскресенье троллейбусы выйдут на маршруты с конечных станций в 10.30.

На время работ возможны частичные отключения водоснабжения, особенно в многоквартирных домах с собственными насосными станциями в районах вышеуказанных улиц.

«Неудобства связаны с работами на сетях. Для повышения надежности электроснабжения города энергетики заменят грозозащитный трос на двух линиях электропередачи „Петрозаводская ТЭЦ — Петрозаводск“. Это должно защитить ЛЭП от прямых ударов молнии. Безопасное проведение таких работ невозможно без отключения электроснабжения. Чтобы сократить неудобства для потребителей выполнять их будут в ночное время», - заявили в мэрии.

Для горожан работает бесплатный круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-220-0-220.