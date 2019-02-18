Масштабной кампании по борьбе с коррупцией в России не предвидится, считает политолог

Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, уверен известный в Карелии политолог Олег Реут.

Многое из ныне происходящего на всех этажах властной вертикали, по словам эксперта, представляется инициативой самих силовиков, которые напрямую презентуют президенту свое видение выявленной проблемы, но не слишком глубоко погружают его в детали уголовного дела и плана задержания. То есть борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, а значит, и никакой масштабной кампании пока не предвидится. В целом ведь не создаётся общая нетерпимость к любому коррупционному проявлению.

В таких обстоятельствах повышается уязвимость ключевых институтов политической власти, которые утрачивают свою сакральность и элитарную избранность. Удары наносятся без подсчёта побочного ущерба для репутации других государственных структур, считает Олег Реут.

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