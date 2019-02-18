Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:15, 18 Февраля 2019
фото: предоставлено пресс-службой СУ СКР Астраханской области

Масштабной кампании по борьбе с коррупцией в России не предвидится, считает политолог

Загрузка...

Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, уверен известный в Карелии политолог Олег Реут.

Многое из ныне происходящего на всех этажах властной вертикали, по словам эксперта, представляется инициативой самих силовиков, которые напрямую презентуют президенту свое видение выявленной проблемы, но не слишком глубоко погружают его в детали уголовного дела и плана задержания. То есть борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, а значит, и никакой масштабной кампании пока не предвидится. В целом ведь не создаётся общая нетерпимость к любому коррупционному проявлению.

В таких обстоятельствах повышается уязвимость ключевых институтов политической власти, которые утрачивают свою сакральность и элитарную избранность. Удары наносятся без подсчёта побочного ущерба для репутации других государственных структур, считает Олег Реут.

Подробнее читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Земляу
2019-02-18 12:45:59
Как власти в государстве бороться с коррупцией . Сама с собой что ли . Так не бывает . Всё прогнило и скоррумпировалось сверху донизу , власть неизлечима больна . Если эту болезнь прооперировать , не удалить на корню она погубит всю страну- Россию .
zanoza
2019-02-18 11:44:00
Нет такой силы в стране которая смогла бы бороться с коррупцией! Коррупционеры сами сидят во всех этажах властной вертикали. Им что самим с собой бороться ?Устраивают ,для отвода глаз, единичные порки и отдают на съедение тех , кто уже стал ненужным системе. Все прогнило! А люди всего лишь масса для социальных экспериментов.
User
2019-02-18 12:02:43
zanoza, зато есть обстоятельства непреодолимой силы из-за которых для вортикальных теперь коррупция - не коррупция. Ну не могут пчелы бороться с медом.
Мизантроп
2019-02-18 12:21:14
User, Как и рокеры с наркотиками.
кир
2019-02-18 11:33:21
А. Улюкаеву арестованные деньги вернули. До этого также вернули деньги К. Собчак, изъятые на квартире и разложенные по конвертам для оплаты смуты.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы

Аналитика

Сегодня 10:55
Политкухня
Картонный иммунитет 4
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 7
Сегодня 09:35
"Китайский дракон" пришел на Север 3
15.02.2019 10:09
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 5
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 1
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея" 2019
17.02.2019 08:33
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»