Подписаться
Новости. Общество
12:54, 24 Сентября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Масштабный ремонт дорог в Петрозаводске завершится через 5 дней

Загрузка...

В оставшуюся неделю до конца сроков контракта будут завершены работы по проспекту Ленина – асфальтирование тротуаров и проезжей части проспекта Александра Невского, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на очередном выездном совещании.

Во вторник Ирина Мирошник и специалисты администрации провели очередное выездное совещание по контролю качества ремонта дорог в Петрозаводске.

Глава отметила, что ремонт дорог подходит к завершению.

"Уже можно подводить итоги, потому что в оставшуюся неделю до конца сроков контракта будут завершены работы по проспекту Ленина – асфальтирование тротуаров и проезжей части проспекта Александра Невского. Мы сейчас в стадии приемки работ", - отметила Ирина Мирошник.

По словам Мирошник, приемка работ и последующая оплата возможны лишь на основании проб. Пробы берет компания "ИДК – Испытания.Диагностика.Качество".

"Всего данная организация должна взять 140 проб, - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев. - Чуть больше 100 уже сделано. Сегодня финальный этап по отбору проб. Все остальное оставим в запасе. Если будут неудовлетворительные пробы, то по замечаниям будем отрабатывать".

Ирина Мирошник рассказала, что на основании неудовлетворительных проб "АБЗ-Дорстрой" переделал асфальтирование проезжих частей на площади Гагарина, проспектах Карла Маркса и Ленина, а также устранил нарушения на пешеходной части улицы Пушкинской.

"Около 30% выполненных работ уже приняты и оплачены, - сообщила Ирина Мирошник. - Остальные дорожные объекты в стадии диагностики и последующего определения нашей позиции".

В ходе выездного совещания на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Варламова специалисты компании "ИДК – Испытания.Диагностика.Качество" также взяли пробы асфальтового покрытия проезжей части.

"Визуально здесь все соответствует нормативам, - сказал специалист компании ИДК, показывая керн. – Верхний слой 5 см и 3 - нижний. Качество самой асфальтовой смеси будет проверено уже в лаборатории".

По словам Андрея Бекелева, все работы по ремонту дорог в Петрозаводске завершатся в сентябре.

"Дальше трудиться не позволит погода, да и объемы практически все исчерпаны, осталось подводить результаты", - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Бекелев.

Напомним, в Петрозаводске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой" выполняет работы по ремонту дорожной сети и тротуаров.

Общий объем ремонтных работ составляет 320 тыс. кв.м. Это 15 дорог и 4 тротуара, также в рамках допконтракта добавилось еще 3 улицы - Шуйское шоссе, улица Университетская и участок улицы Антикайнена.

Все работы по ремонту дорог планируется завершить к 30 сентября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-09-24 13:51:34
А как же с асфальтом который забыли положить на бульваре в районе Древлянка ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
17.09.2019, 15:38
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков? (ОПРОС)
18.09.2019, 13:50
Какое–то время мы бегали
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
17.09.2019, 11:08
Отмена единого налога на вмененный доход приведет к массовому закрытию фирм, считает Гнетова

Аналитика

Сегодня 09:13
Обществоведение
Деньги на школы, садики и благоустройство 7
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал, какие изменения произойдут в карельской столице в результате решений, принятых депутатами на сентябрьской сессии.
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 9
20.09.2019 13:25
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
"Простые работяги на нашей стороне" 7
18.09.2019 09:52
Лучший способ потратить материнский капитал
17.09.2019 14:12
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Приказ: объект не открывать 8
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером ни ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 11:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»