Масштабный ремонт дорог в Петрозаводске завершится через 5 дней

В оставшуюся неделю до конца сроков контракта будут завершены работы по проспекту Ленина – асфальтирование тротуаров и проезжей части проспекта Александра Невского, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на очередном выездном совещании.

Во вторник Ирина Мирошник и специалисты администрации провели очередное выездное совещание по контролю качества ремонта дорог в Петрозаводске.

Глава отметила, что ремонт дорог подходит к завершению.

"Уже можно подводить итоги, потому что в оставшуюся неделю до конца сроков контракта будут завершены работы по проспекту Ленина – асфальтирование тротуаров и проезжей части проспекта Александра Невского. Мы сейчас в стадии приемки работ", - отметила Ирина Мирошник.

По словам Мирошник, приемка работ и последующая оплата возможны лишь на основании проб. Пробы берет компания "ИДК – Испытания.Диагностика.Качество".

"Всего данная организация должна взять 140 проб, - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев. - Чуть больше 100 уже сделано. Сегодня финальный этап по отбору проб. Все остальное оставим в запасе. Если будут неудовлетворительные пробы, то по замечаниям будем отрабатывать".

Ирина Мирошник рассказала, что на основании неудовлетворительных проб "АБЗ-Дорстрой" переделал асфальтирование проезжих частей на площади Гагарина, проспектах Карла Маркса и Ленина, а также устранил нарушения на пешеходной части улицы Пушкинской.

"Около 30% выполненных работ уже приняты и оплачены, - сообщила Ирина Мирошник. - Остальные дорожные объекты в стадии диагностики и последующего определения нашей позиции".

В ходе выездного совещания на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Варламова специалисты компании "ИДК – Испытания.Диагностика.Качество" также взяли пробы асфальтового покрытия проезжей части.

"Визуально здесь все соответствует нормативам, - сказал специалист компании ИДК, показывая керн. – Верхний слой 5 см и 3 - нижний. Качество самой асфальтовой смеси будет проверено уже в лаборатории".

По словам Андрея Бекелева, все работы по ремонту дорог в Петрозаводске завершатся в сентябре.

"Дальше трудиться не позволит погода, да и объемы практически все исчерпаны, осталось подводить результаты", - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Бекелев.

Напомним, в Петрозаводске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой" выполняет работы по ремонту дорожной сети и тротуаров.

Общий объем ремонтных работ составляет 320 тыс. кв.м. Это 15 дорог и 4 тротуара, также в рамках допконтракта добавилось еще 3 улицы - Шуйское шоссе, улица Университетская и участок улицы Антикайнена.

Все работы по ремонту дорог планируется завершить к 30 сентября.