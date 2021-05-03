Массовая авария в Ленобласти собрала 25-километровую пробку

Три машины столкнулись на 96-м километре автодороги в районе деревни Гнори - водители встали в пробку на 7 часов.

Сегодня утром, 4 мая в 10.00, семь часов водители простояли в многокилометровой пробке из-за ДТП на трассе "Кола". Три машины столкнулись на 96-м километре автодороги в районе деревни Гнори, сообщает newinform.

По данным ГИБДД, автомобили Ford и Opel буквально разметало по дороге, а Skoda вылетела в кювет. Движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось парализованным. Авария собрала 25-километровую пробку.

В настоящее время участок автодороги в сторону Петербурга от деревни Кисельни до Лужи свободен для проезда. Движение транспорта по скоростной трассе в Волховском районе Ленобласти также восстановлено.