Массовое ДТП произошло в самом центре Петрозаводска

Три автомобиля собрали «паровозик» на улице Красноармейская.

На улице Красноармейская в центре карельской столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Фото последствий аварии прислал в редакцию «Столицы на Онего» один из читателей.

Авария произошла около полудня сегодня, 15 июля, напротив дома № 31 по улице Красноармейская. Судя по фото, автомобили попали в так называемый «паровозик», когда один автомобиль въехал в бампер машины, двигавшейся впереди, а в него, соответственно, врезался следующий автомобиль.

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, сообщив, что вызова к ним не поступало — по всей вероятности, водители самостоятельно оформили протоколы.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщили об обстоятельствах серьезной дорожной аварии, произошедшей 14 июля на федеральной трассе «Сортавала» в Карелии.