Пять человек, в том числе двое детей, попали в больницу в результате ДТП в Карелии

ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельствах серьезной дорожной аварии, произошедшей 14 июля на федеральной трассе «Сортавала» в Карелии.

В районе поселка Элисенваара столкнулись легковой автомобиль Kia из Оренбургской области и кроссовер Hyundai из Санкт-Петербурга.

По официальным данным ГИБДД, женщина за рулем Kia «неправильно выбрала скорость движения», что привело к выезду на встречную полосу, по которой в этот момент ехал Hyundai.

Фото: «Лахденпохья навсегда» Вконтакте

В результате ДТП пострадала водитель Kia и ее пассажиры, в том числе, дети 8 и 13 лет. Все они получили травмы, из-за которых им потребовалась госпитализация.

Фото: «Лахденпохья навсегда» Вконтакте

В автомобиле Hyundai тоже пострадал пассажир. Его вместе с другими доставили в больницу, но назначили амбулаторное лечение.