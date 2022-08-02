Массовая авария произошла на проблемном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского столкнулись три автомобиля.

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 16 августа, на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Черняховского. Видео происшествия с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Сам инцидент произошел в 8.29 утра. Судя по видео, автомобиль, поворачивавший с улицы Гоголя на улицу Черняховского, остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. За ним остановилась еще одна машина, и в это время в нее сзади врезался третий автомобиль. Вторую машину, в свою очередь, от удара отбросило на первый автомобиль.

Напомним, ранее на Лососинском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста.