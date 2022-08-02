Мотоциклист на полном ходу влетел в автомобиль на магистрали Петрозаводска (ВИДЕО)

На Лососинском шоссе в Петрозаводске вечером 14 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Мотоциклист попал в аварию в районе дома № 38/1 по Лососинскому шоссе в 22.28 вечера 14 августа.
Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», ролик выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как мотоциклист быстро едет по Лососинскому шоссе в сторону выезда из города. На перекрестке с улицей Попова он не успевает разминуться с совершавшей поворот машиной и врезался в нее. От удара водитель мотоцикла отлетел на пешеходный переход.
Ранее в ГИБДД Петрозаводска рассказали, сколько мотоциклистов пострадали на дорогах города с начала года.
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