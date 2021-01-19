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Массовое ИЖС планируется на месте снесенных аварийных домов в Петрозаводске

Новости. Общество
14:35, 20 Января 2021
фото: © Леонид Попов
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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился провести инвентаризацию земельных участков под аварийными домами, чтобы после их сноса запланировать там ИЖС.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Возникнут громаднейшие пустующие площади в уже обжитых населенных пунктах, даже в Петрозаводске… Я бы не хотел, чтобы мы этот миллион квадратных метров заместили опять многоквартирными коробками…", - сказал глава республики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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