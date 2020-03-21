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Массовую проверку водителей на трезвость проводят в Петрозаводске

Новости. Общество
09:21, 22 Марта 2020
фото: ГИБДД Петрозаводска
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Рейд ГИБДД "Контроль трезвости" проходит сегодня в столице Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в воскресенье, 22 марта автоинспекторы проведут массовую проверку водителей.

Сообщается, что за 2 месяца 2020 года на территории Петрозаводска пресечено 84 факта управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, зарегистрировано 13 фактов отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме этого, пресечено 11 фактов управления в состоянии опьянения лицами, подвергнутыми административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или невыполнения требования о прохождении медицинского освидетельствования, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом РФ.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения и напоминает, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет. В случае повторного управления в состоянии опьянения водитель подвергается уголовному наказанию по ст. 264 ч.1 УК РФ.

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