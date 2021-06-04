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Массовые проверки мотоциклистов проходят на дорогах Петрозаводска

Новости. Общество
13:56, 05 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Госавтоинспекция Петрозаводска активизировала проверки мотоциклистов на улицах города для профилактики нарушений ПДД.

Сотрудники ДПС проверяют у мотоциклистов документы на транспортное средство, наличие водительского удостоверения соответствующей категории, напоминают о необходимости соблюдения ПДД, пояснили в Госавтоинспекции.

Сегодня на улице Луначарского сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя мотоцикла, который не уступил дорогу пешеходу. Кроме того, государственные регистрационные знаки у него были установлены с нарушением. За это ему тоже выписали штраф.

В прошлом году за мотосезон в Петрозаводске было  зарегистрировано 8 происшествий с участием мотоциклистов, в которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-05 14:47:23
Беда надвинулась нежданно на Россию в виде электросамокатов. Мотоциклы хоть законы имеют, плоховатые, правда. Самокатчики во всю гоняют без всяких законов.
тетка
2021-06-05 14:23:46
В городской черте надо вообще запретить мотоциклы.
dimchik19725
2021-06-05 14:06:49
Пусть глушаки ремонтируют! Задолбали по ночам!
Гость
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