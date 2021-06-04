Массовые проверки мотоциклистов проходят на дорогах Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска активизировала проверки мотоциклистов на улицах города для профилактики нарушений ПДД.

Сотрудники ДПС проверяют у мотоциклистов документы на транспортное средство, наличие водительского удостоверения соответствующей категории, напоминают о необходимости соблюдения ПДД, пояснили в Госавтоинспекции.

Сегодня на улице Луначарского сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя мотоцикла, который не уступил дорогу пешеходу. Кроме того, государственные регистрационные знаки у него были установлены с нарушением. За это ему тоже выписали штраф.

В прошлом году за мотосезон в Петрозаводске было зарегистрировано 8 происшествий с участием мотоциклистов, в которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы.