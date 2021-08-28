Массовые проверки правил перевозки детей пройдут в Петрозаводске

Рейд "Юный пассажир" пройдет в Петрозаводске в воскресенье, 29 августа, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут сегодня массовую проверку по соблюдению водителями правил перевозки юных пассажиров и разъяснят необходимость обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.



В ГИБДД напоминают, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.



Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.