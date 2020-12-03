Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска

Госавтоинспекция карельской столицы предупреждает водителей о проведении массовых проверок.
Пятого декабря, в субботу, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".
"Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения", - говорится в заявлении Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Карелии погибли 19 человек в ДТП из-за превышения скорости.
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