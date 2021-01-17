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Массовых крещенских купаний в Петрозаводске не будет

Новости. Общество
13:07, 18 Января 2021
фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего
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В администрацию столицы Карелии так и не поступило ни одной заявки от желающих организовать массовое мероприятие, сообщили в мэрии города.

Крещенские купания в Петрозаводске в этом году проводить не планируется.

Кроме того, в администрации напомнили, что выход на лед, когда его толщина составляет менее 10 см, запрещен.  Прогулки и рыбалка при тонком ледового покрове могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещено выезжать на лед на автотранспорте и специализированной технике.

Ранее власти Олонецкого района сообщили об отмене традиционных крещенских купаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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Изя
2021-01-18 13:20:47
Люди сами искупаются , а попы и есть попы . :)
Вася
2021-01-18 13:19:39
Свобода это Рабство
кир
2021-01-18 13:09:59
Попы будут рады? Люди - нет.
Гость
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