Массовых крещенских купаний в Петрозаводске не будет

В администрацию столицы Карелии так и не поступило ни одной заявки от желающих организовать массовое мероприятие, сообщили в мэрии города.

Крещенские купания в Петрозаводске в этом году проводить не планируется.

Кроме того, в администрации напомнили, что выход на лед, когда его толщина составляет менее 10 см, запрещен. Прогулки и рыбалка при тонком ледового покрове могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещено выезжать на лед на автотранспорте и специализированной технике.

Ранее власти Олонецкого района сообщили об отмене традиционных крещенских купаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.