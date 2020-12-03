Массовый набор новых рабочих идет на "Литейном заводе "Петрозаводскмаш"

Расширение производства на "Литейном заводе "Петрозаводскмаш" потребует увеличения количества рабочих: предприятие направило целый список вакансий в службу занятости.
Перечень опубликован на официальном сайте Управления труда и занятости Карелии.
Набор идет по профессиям обрубщик, формовщик ручной формовки, стерженщик ручной формовки, формовщик машинной формовки, транспортировщик в литейном производстве, слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, плавильщик металла и сплавов, заливщик металла, станочник широкого профиля, токарь.
Какие еще вакансии открыты за заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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