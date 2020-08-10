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10.08.2020 18:40

Мастериц из Карелии бесплатно снабдят шерстью

Новости. Общество
18:00, 11 Августа 2020
фото: © Сайт правительства Карелии / Любовь Антонова
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Работающая в Лахденпохском районе компания "Кроноборг" начала безвозмездно поставлять овечью шерсть для ремесленников, сообщили в Минкультуры Карелии.

Всего около 30 мастеров, занимающихся войлоковалянием, прядением и вязанием, получат шерсть из Лахденпохского района. Поставлено 30 килограммов шерсти, в скором времени поступит еще 100 килограммов.

Фермерское хозяйство ООО "Кроноборг" специализируется на овцеводстве. С этого года оно единственное в России занимается разведением овец английской породы оксфорд-даун. Как известно, в Карелии в основном разводят овец романовской породы с грубой шерстью. Английские овцы, в отличие от романовских, дают полутонкорунную шерсть. Использование этого сырья открывает перед карельскими ремесленниками новые возможности.

Одной из первых шерсть получила мастерица из поселка Пиндуши Медвежьегорского района Любовь Антонова.

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