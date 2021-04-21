Мастеров народных промыслов в Карелии собираются приравнять к предпринимателям

Министерство культуры Карелии выступило с инициативой приравнять ремесла и народно-художественные промыслы к направлениями бизнеса, включенным в перечень Основных видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Это предложение обсуждалось на встрече представителей Минкультуры, Минэкономразвития, Центра народного творчества, Корпорации развития Карелии, некоммерческих организаций и бизнеса.

Участники встречи поддержали предложение Минкультуры разработать нормативно-правовой акт, согласно которому будет сформирован реестр видов ремесленной деятельности, сопоставимых с ОКВЭД. Зачем это нужно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".