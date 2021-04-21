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Мастеров народных промыслов в Карелии собираются приравнять к предпринимателям

Новости. Общество
16:04, 22 Апреля 2021
фото: Корпорация развития Республики Карелия
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Министерство культуры Карелии выступило с инициативой приравнять ремесла и народно-художественные промыслы к направлениями бизнеса, включенным в перечень Основных видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Это предложение обсуждалось на встрече представителей Минкультуры, Минэкономразвития, Центра народного творчества, Корпорации развития Карелии, некоммерческих организаций и бизнеса.

Участники встречи поддержали предложение Минкультуры разработать нормативно-правовой акт, согласно которому будет сформирован реестр видов ремесленной деятельности, сопоставимых с ОКВЭД.

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Комментарии

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Изя
2021-04-22 16:25:40
....и обложить налогами . чтобы больше думали )))
Гость
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