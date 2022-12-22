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Мать ребенка, умершего после жестокого избиения отцом, находится в СИЗО Петрозаводска

Новости. Криминал
13:35, 23 Декабря 2022
фото: © severpost.ru

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Сегодня, 23 декабря, умер маленький Артем, которого 2 года назад жестоко избил отец, - мать ребенка находится в следственном изоляторе.

Как стало известно «Столице на Онего», 19 декабря в Петрозаводском городском суде состоялось заседание, по окончании которого мать умершего Артема взяли под стражу. Сейчас она находится в СИЗО.

По информации источника в правоохранительных органах, женщина обвиняется в уголовном преступлении по части 2 ст. 159 (мошенничество). Она обманула женщину с Урала, пообещав купить ей линзы за 8 тысяч рублей, но получив деньги, перестала выходить на связь.

По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, ранее женщина находилась под контролем правоохранительных органов, но такую меру, как арест, к ней не применяли, так как у нее на попечении находился несовершеннолетний ребенок, которого она обещала забрать из больницы, но так и не сделала.

«Родительских прав она не была лишена, отказ от ребенка не писала, это служило препятствием для ее ареста», — сказал Геннадий Сараев.

Также детский омбудсмен отметил, что в отношении матери умершего ребенка, возможно, будет рассмотрена такая уголовная статья, как оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
«Женщина знала, что ее муж находится в состоянии алкогольного опьянения, но, несмотря на это, все же оставила своего 4-месячного ребенка без присмотра и ушла из дома», — сообщил Сараев.

Ранее сообщалось, что маленький Артем умер сегодня, 23 декабря, в паллиативном отделении Реабилитационного центра Детской городской больницы, куда был переведен из Детской республиканской больницы после того как вышел из комы. Никто из родных его так и не забрал.

Напомним, в июне 2022 года Петрозаводский городской суд признал 38-летнего жителя Петрозаводска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка. Петрозаводчанин получил 6 лет исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что мужчина 28 сентября 2020 года, находясь дома наедине со своим четырехмесячным сыном, из чувства мести, обусловленной неприязненными отношениями к матери ребенка, избил малыша. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

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