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Мать, задолжавшую своим детям более миллиона рублей алиментов, осудили в Карелии

Новости. Общество
11:32, 01 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Для злостной алиментщицы, задолжавшей двоим детям более миллиона рублей, наступила уголовная ответственность, сообщили в службе судебных приставов по Карелии.

Должница долгое время не платила алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, суммарно более 1 млн. 100 тыс. рублей, сообщили в карельском Управлении ФССП. Женщина нигде не работала, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и не имела никакого имущества.

Судебным приставом на нарушительницу был составлен административный протокол и мировой судья назначил для нее обязательные работы - 150 часов. Отработав наказание, женщина не сделала необходимых выводов - мер к трудоустройству не предприняла, алименты на содержание своих детей выплачивать не стала.

В этой связи дознавателем судебных приставов было возбуждено уголовное дело, собрана необходимая доказательная база. Обвинение было утверждено прокурором и уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд.

Суд приговорил должницу к исправительным работам сроком на 6 месяцев c удержанием части дохода - заработной платы в пользу детей.

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