Подписан закон о новых возможностях использования материнского капитала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, которые созданы индивидуальными предпринимателями.

Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов в ноябре 2019 года. Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, инициатива направлена на «повышение доступности дошкольного образования». В законодательство вносится изменение, устанавливающее «однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», — следует из пояснительной записки.

Как поясняли авторы законопроекта, постановление правительства № 926 от 24.12.2007 года предусматривает, что материнский капитал можно направить только на оплату услуг организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, но не на оплату услуг, осуществляемых лицензированным ИП. Из-за этого, указывали депутаты, родителям часто отказывают в перечислении средств материнского капитала упомянутым индивидуальным предпринимателям. «Сложившаяся ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры», — отмечалось в пояснительной записке.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ. Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.