Материнство предложили включить в трудовой стаж

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за включение воспитания детей в трудовой стаж.

"Я думаю, что идея имеет право на законодательную реализацию. По крайней мере, поэтапно, с учетом дифференциации женщин в зависимости от того, одна ли она растит ребенка или у нее есть поддержка", — отметила она.

Москалькова привела в пример историю своей семьи, когда ее матери, ставшей вдовой офицера в 43 года, пришлось выйти на работу, чтобы получить необходимый для пенсии стаж. До этого она всецело занималась домохозяйством и воспитанием двоих детей.

В настоящее время, по словам Москальковой, государство целиком возлагает ответственность по содержанию женщин с детьми на мужей, чего явно недостаточно.

Омбудсмен добавила, что она с коллегами пытается просчитать затраты на такое законодательное нововведение с учетом нынешних финансовых возможностей государства.