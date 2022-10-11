Маткапитал теперь можно тратить частями каждый месяц при определенных условиях

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах из средств материнского капитала семьям с детьми.

Как сообщает РИА Новости, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Часть средств материнского капитала могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.

Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.