Маткапитал теперь можно тратить частями каждый месяц при определенных условиях

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах из средств материнского капитала семьям с детьми.
Как сообщает РИА Новости, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Часть средств материнского капитала могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.
Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.
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