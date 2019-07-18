Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией

Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе VI форума регионов России и Белоруссии спикер отметила, что в России уже отменен внутренний роуминг.



"Мы готовы, российская сторона, белорусская сторона боится выпадающих доходов", – подчеркнула Матвиенко.



"Как говорил посол Белоруссии в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен", – добавила сенатор и попросила белорусских коллег ускорить решение этого вопроса.



Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе, пишет издание "РИА Новости".



Ранее сообщалось, что в конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке этого вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.