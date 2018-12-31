Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:37, 31 Декабря 2018
фото: Pixabay

МЧС Карелии напоминает о соблюдении правил при использовании елок

Загрузка...

Главное управление МЧС России по Республике Карелия напоминает, что к новогодним елкам, елочным украшениям и другим изделиям, которые используются во время празднования Нового года и Рождества, существуют требования пожарной безопасности.

Чтобы праздник не обернулся трагедией, новогоднюю елку необходимо устанавливать подальше от отапливаемых приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит и т.п.

При выборе искусственной елки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке.

Чтобы елка не упала или не ранила ребенка, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки на ней равномерно распределены.

На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно если она украшена ватным «снегом» и бумажными игрушками.

Собирать искусственную елку следует согласно инструкции. При этом пока идет сборка не рекомендуется подпускать к елке детей. В комнате, где стоит елка, малыши должны находиться только под присмотром взрослых.

Если в доме есть маленькие дети, елку лучше нарядить легкими украшениями, которые не бьются - бантами, шишками, шариками, из стеклопластика и т.п.

Для украшения елки нельзя использовать не сертифицированные электрические изделия. Подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений. При выявлении неисправности в иллюминации – нагревании проводов, мигании лампочек, искрения, она должна быть срочно отключена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2018, 13:43
Президиум Верховного суда РФ отменил собственное решение по делу Алиханова, его снова забрали в СИЗО
26.12.2018, 21:30
Жена футболиста Мамаева разделась в ванной
30.12.2018, 12:44
В одной из школ Карелии обнаружили труп
28.12.2018, 17:07
СРОЧНО: Один ребенок погиб, двое детей травмированы в ДТП в Карелии
25.12.2018, 08:00
"Иду по жизни с высоко поднятой головой"
25.12.2018, 07:15
ФОТО: Стали известны подробности страшной аварии в Прионежье, где погибла водитель иномарки

Аналитика

29.12.2018 17:12
Тема недели
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 3
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
Независимость судей остается невостребованной 8
29.12.2018 17:11
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег
29.12.2018 12:57
Роман Гольцев: "Ждать идеального времени бессмысленно" 3
28.12.2018 09:53
"Мы становимся все больше и лучше" 2
27.12.2018 14:46
Вся аналитика

Чтиво

29.12.2018 16:11
Личное мнение
"Пощады не будет никому" 3
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 2
27.12.2018 09:59
Как отпраздновать Новый год и не остаться без глаз 1
25.12.2018 11:03
архив чтиво

Медиа

2018 год и его события в картинках
30.12.2018 17:34
все фото и видео

Опрос

Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»