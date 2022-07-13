МЧС Карелии: организатор похода детей на Валаам расписался в получении предостережения прокуратуры

В МЧС Карелии ответили на заявление общественников из Сургута о ложном обвинении организатора морского похода 20 югорских школьников по Ладоге на Валаам.

В министерстве отреагировали на открытое письмо с просьбой поддержать руководителя региональной общественной организации «Союз Морских Пехотинцев» ХМАО-Югра Руслана Вышкурцева. Координатор НТО «Сургутский Открытый Союз Боевых искусств» Александр Горшелев считает, что организатор шлюпочного похода детей по Ладожскому озеру оказался под ложным обвинением.

«Угрозой для курсантов стало не вмешательство в обучающий и педагогический процесс силовиков Карелии, а выход в акваторию Ладожского озера на судах, класс которых не позволял отходить от берега дальше 3 км, именно поэтому было вынесено предостережение о недопустимости похода», — отметили в МЧС Карелии.

По информации ведомства, Центр управления в кризисных ситуациях неоднократно пытался выйти на связь с руководителем группы Русланом Вышкурцевым, но на звонки он не реагировал.

«О недопустимости похода к острову Валаам, руководитель группы был предупрежден 15 июля, находясь на территории города Лахденпохья, 16 июля, прокурором г. Лахденпохья в отношении Вышкурцева было вынесено предостережение, в котором он расписался за его получение. Однако, никого не известив, руководитель группы принял решение выдвинутся на остров Валаам, тем самым, учитывая непредсказуемость водоема, а также не соответствие судна, нарушил полученное предостережение», — заявили в министерстве.

В МЧС Карелии рассказали, детей нашли сотрудники министерства, находившиеся на острове Валаам. После этого группе из Югры доставили воду, всех участников похода накормили обедом.

«Не стоит забывать о трагических событиях 2016 года на озере Сямозеро в Карелии, где погибло 14 детей. Все действия силовых структур направлены на обеспечение безопасности и недопущение подобных трагедий», — отметили в ведомстве.

Напомним, с 18 по 19 июля группа туристов из Ханты — Мансийского автономного округа — Югры в составе 4 взрослых и 20 детей отправилась в туристический поход на остров Валаам. По сообщению прокуратуры Карелии, руководители группы, представители региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра, в нарушение требований законодательства проигнорировали запрет о выходе на воду.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Данное уголовное дело по поручению главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства...