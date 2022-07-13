890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
НАТО у границы. Зачем Дмитрий Медведев приедет в Карелию?
Новое
Сегодня 14:04
Глава Карелии назвал имена еще двух погибших на Донбассе земляков
25.07.2022 16:09

МЧС Карелии: организатор похода детей на Валаам расписался в получении предостережения прокуратуры

Новости. Происшествия
14:53, 26 Июля 2022
фото: кадр из видео (© Александр Горшелев / ВК)

Новости партнеров

В МЧС Карелии ответили на заявление общественников из Сургута о ложном обвинении организатора морского похода 20 югорских школьников по Ладоге на Валаам.

В министерстве отреагировали на открытое письмо с просьбой поддержать руководителя региональной общественной организации «Союз Морских Пехотинцев» ХМАО-Югра Руслана Вышкурцева. Координатор НТО «Сургутский Открытый Союз Боевых искусств» Александр Горшелев считает, что организатор шлюпочного похода детей по Ладожскому озеру оказался под ложным обвинением.

«Угрозой для курсантов стало не вмешательство в обучающий и педагогический процесс силовиков Карелии, а выход в акваторию Ладожского озера на судах, класс которых не позволял отходить от берега дальше 3 км, именно поэтому было вынесено предостережение о недопустимости похода», — отметили в МЧС Карелии.

По информации ведомства, Центр управления в кризисных ситуациях неоднократно пытался выйти на связь с руководителем группы Русланом Вышкурцевым, но на звонки он не реагировал.

«О недопустимости похода к острову Валаам, руководитель группы был предупрежден 15 июля, находясь на территории города Лахденпохья, 16 июля, прокурором г. Лахденпохья в отношении Вышкурцева было вынесено предостережение, в котором он расписался за его получение. Однако, никого не известив, руководитель группы принял решение выдвинутся на остров Валаам, тем самым, учитывая непредсказуемость водоема, а также не соответствие судна, нарушил полученное предостережение», — заявили в министерстве.

В МЧС Карелии рассказали, детей нашли сотрудники министерства, находившиеся на острове Валаам. После этого группе из Югры доставили воду, всех участников похода накормили обедом.

«Не стоит забывать о трагических событиях 2016 года на озере Сямозеро в Карелии, где погибло 14 детей. Все действия силовых структур направлены на обеспечение безопасности и недопущение подобных трагедий», — отметили в ведомстве.

Напомним, с 18 по 19 июля группа туристов из Ханты — Мансийского автономного округа — Югры в составе 4 взрослых и 20 детей отправилась в туристический поход на остров Валаам. По сообщению прокуратуры Карелии, руководители группы, представители региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра, в нарушение требований законодательства проигнорировали запрет о выходе на воду.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Данное уголовное дело по поручению главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства...

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2022, 22:00
Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе
20.07.2022, 16:40
В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы
21.07.2022, 14:48
Погранзастава в Карелии на границе с Финляндией превратилась в руины и ее пытались продать (ФОТО)
20.07.2022, 12:00
Руководитель «Союза морских пехотинцев» чуть не утопил 20 детей на Ладоге в Карелии
20.07.2022, 15:09
В Петрозаводске прощаются с убитой Дианой (ФОТО)
21.07.2022, 14:57
Ромашки для Ди

Аналитика

Сегодня 14:04
Политкухня
НАТО у границы. Зачем Дмитрий Медведев приедет в Карелию?
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, по неподтвержденным данным, в ближайшие дни приедет в Карелию, чтобы проверить состояние приграничной инфраструктуры.
Сенатором от Карелии может стать «человек Лаврова»
22.07.2022 16:57
Операция «Эвакуация»
22.07.2022 16:26
Ромашки для Ди
21.07.2022 14:57
«Ходить в туалет мы запретить не можем»
20.07.2022 16:50
Молчание для ягнят
18.07.2022 12:46
Игорь Зубарев: «Интересы регионов сегодня в приоритете, несмотря на санкции»
15.07.2022 09:55
Чем воняет Петрозаводск?
14.07.2022 14:21
Вся аналитика

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.