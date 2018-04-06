15:28, 06 Апреля 2018
МЧС Карелии дали советы туристам, рискнувшим в непогоду пройти по Ладоге на Валаам
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Сотрудники Питкярантского инспекторского участка ГИМС дали советы любителям зимней рыбалки, а также туристам, которые всё чаще и чаще пытаются пешком пройти на остров Валаам.
МЧС предупреждает, что, по данным метеослужбы, в ближайшие выходные дни на Ладожском озере будут продолжаться резкие погодные изменения.
Снежные циклоны с дождём будут усиливаться порывистым ветром, доходящим до 15 м/с. Это приведет к ограничению видимости. Есть вероятность отрыва ледовых полей.
Туристам и рыбакам необходимо помнить, что мобильный телефон должен быть полностью заряжен.
При необходимости звонить на номер 101.
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