МЧС Карелии дали советы туристам, рискнувшим в непогоду пройти по Ладоге на Валаам

Сотрудники Питкярантского инспекторского участка ГИМС дали советы любителям зимней рыбалки, а также туристам, которые всё чаще и чаще пытаются пешком пройти на остров Валаам.

МЧС предупреждает, что, по данным метеослужбы, в ближайшие выходные дни на Ладожском озере будут продолжаться резкие погодные изменения.

Снежные циклоны с дождём будут усиливаться порывистым ветром, доходящим до 15 м/с. Это приведет к ограничению видимости. Есть вероятность отрыва ледовых полей.

Туристам и рыбакам необходимо помнить, что мобильный телефон должен быть полностью заряжен.

При необходимости звонить на номер 101.