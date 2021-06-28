МЧС Карелии вновь предупреждает о ливнях, грозах и усилении ветра

Сильные дожди с грозами ожидают в Карелии в течение ближайших суток.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 29 июня и ночью 30 июня по южным, юго-восточным районам республики ожидается сильный дождь, гроза, усиление северного, северо-восточного ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.

МЧС рекомендует жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.