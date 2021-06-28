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МЧС Карелии вновь предупреждает о ливнях, грозах и усилении ветра

Новости. Погода
15:13, 28 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Сильные дожди с грозами ожидают в Карелии в течение ближайших суток.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 29 июня и ночью 30 июня по южным, юго-восточным районам республики ожидается сильный дождь, гроза, усиление северного, северо-восточного ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.

МЧС рекомендует жителям республики:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-06-28 15:43:39
Попутал поциенте. Какой Элиссан, когда речь о "Сильных дождях с грозами"? Тут песенка про козу в тему))
кир
2021-06-28 15:31:56
Элиссан крутой. Нарушил клятву Гиппократа, перестал лечить больных старушек, а стал забрасывать Госдуму своими законопроектами. Ну и ну, - сердито сказал кот.
Гость
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