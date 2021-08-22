МЧС: На Карелию надвигаются сильные дожди

Сильные дожди обрушатся на Карелию, начиная с северных районов, в ночь на понедельник, 23 августа, предупредили в региональном Управлении МЧС.

По информации карельского гидрометцентра, с середины ночи 23 августа с сохранением в течение суток местами по республике, начиная с северных районов, ожидаются сильные дожди.

Они обрушатся на все районы республики: Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

В МЧС рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте, а также нахождение детей на улице; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.