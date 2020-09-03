МЧС предупреждает: Ливни обрушатся на Карелию

Непогода обрушится на юго-восточные районы ночью 5 сентября, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС, ночью местами по юго-восточным районам Карелии ожидаются сильные дожди.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Пудожский район.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.