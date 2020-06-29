МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Ливни идут в Карелию, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 30 июня, начиная с западных районов, с сохранением в течение суток 1 июля, местами по республике ожидаются грозы, ливни, усиление ветра до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.