МЧС предупреждает об ухудшении погоды на севере Карелии

Спасатели предупреждают об усилении ветра в северных районах республики.

Как сообщает ГУМЧС по Карелии со ссылкой на информацию Гидрометцентра, 9 апреля на севере Карелии (Костомукша, Калевальский, Лоухский, Кемский, Беломорский районы) прогнозируется усиление северо-восточного и северного ветра порывами до 15-18 м/с.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов", - говорится в сообщении.