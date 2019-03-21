МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

В пятницу, 22 марта, из-за сильного ветра может увеличиться число ДТП, сообщили в МЧС Карелии.

По информации МЧС, утром и днем 22 марта местами, преимущественно по западным районам республики прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, на акватории Ладожского озера до 22 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.