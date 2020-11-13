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МЧС запретило жителям поселка Муезерский в Карелии выходить на лед

Новости. Общество
15:26, 14 Ноября 2020
фото: МЧС Карелии
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У водоемов в Муезерском районе сотрудники ГИМС установили таблички с предупреждением, что выход на лед запрещен.

Как сообщает МЧС Карелии, в связи с началом периода активного ледостава и в связи с закрытием навигации на водоёмах Муезерского района, в местах возможного выхода населения на лед сотрудники ГИМС установили информационные аншлаги "Выход на лед запрещен".

Информационные аншлаги размещены в местах, где возможен выход людей на неокрепший лед, ламбы на территории поселка Муезерский, набережная реки Муезерка.

Также инспекторы ГИМС обращаются к взрослым с убедительной просьбой не оставлять детей без присмотра у водоёмов. Провести с ними беседы об опасности первого льда. 

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Комментарии

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Н - новый
2020-11-14 16:07:56
Запрещен. Кем запрещен и с какой стати запрещен ? Написали бы культурно-вежливо : уважаемые граждане, дорогие земляки, убедительно просим... и далее по тексту с указанием размера штрафа А то нынче людишки весьма озлоблены и обязательно будут всё поперек делать. Как тутошняя заноза и прочие протестуны - лишь бы против.
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