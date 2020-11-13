МЧС запретило жителям поселка Муезерский в Карелии выходить на лед

У водоемов в Муезерском районе сотрудники ГИМС установили таблички с предупреждением, что выход на лед запрещен.

Как сообщает МЧС Карелии, в связи с началом периода активного ледостава и в связи с закрытием навигации на водоёмах Муезерского района, в местах возможного выхода населения на лед сотрудники ГИМС установили информационные аншлаги "Выход на лед запрещен".

Информационные аншлаги размещены в местах, где возможен выход людей на неокрепший лед, ламбы на территории поселка Муезерский, набережная реки Муезерка.

Также инспекторы ГИМС обращаются к взрослым с убедительной просьбой не оставлять детей без присмотра у водоёмов. Провести с ними беседы об опасности первого льда.