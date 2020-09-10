Мечта о четвероногом друге обернулась потерями для жительницы Карелии

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

На виртуальной доске она нашла привлекательное объявление о продаже щенка. Хозяин при этом хотел обсуждать детали сделки не в чате сайта, а в инстаграме. Как только горожанка перечислила предоплату в 4 тысячи рублей на неизвестный счет, контрагент перестал выходить на связь.



В ту же ловушку угодил 53-летний житель карельской столицы, перечисливший 50 тысяч рублей в счет покупки лодочного мотора, но тут же потерявший из виду удаленного продавца.

Полиция напоминает: именно аферисты стараются увести общение туда, где легко удалить переписку. О том же предупреждают организаторы площадки.