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Мечта о четвероногом друге обернулась потерями для жительницы Карелии

Новости. Криминал
13:15, 11 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

На виртуальной доске она нашла привлекательное объявление о продаже щенка. Хозяин при этом хотел обсуждать детали сделки не в чате сайта, а в инстаграме. Как только горожанка перечислила предоплату в 4 тысячи рублей на неизвестный счет, контрагент перестал выходить на связь.

В ту же ловушку угодил 53-летний житель карельской столицы, перечисливший 50 тысяч рублей в счет покупки лодочного мотора, но тут же потерявший из виду удаленного продавца.

Полиция напоминает: именно аферисты стараются увести общение туда, где легко удалить переписку. О том же предупреждают организаторы площадки.

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