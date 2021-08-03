Мечтавшая напиться жительница Карелии ограбила свою подругу

Женщина предложила знакомой вместе напиться, а, получив отказ, выхватила деньги из рук приятельницы и потратила их сама, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «грабеж» было возбуждено в отношении 39-летней ранее судимой жительницы Пряжинского района. По версии дознания, женщина присвоила деньги своей знакомой.

В конце июля потерпевшая обратилась к участковому уполномоченному полиции и рассказала, что во время ссоры приятельница забрала у неё 2 тысячи рублей. Хулиганка предложила подруге вместе напиться, а когда та отказалась, выхватила из её рук наличные.

Подозреваемая раскаялась в содеянном и уже частично возместила ущерб, объяснив, что похищенные средства потратила на личные нужды. Ей может грозить до 4 лет лишения свободы.