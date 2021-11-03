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Мечтавшая об аквариумных рыбках жительница Карелии отдала мошенникам почти 15 тысяч рублей

Новости. Криминал
18:40, 03 Ноября 2021
фото: © tver.today

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Женщина попалась на уловку мошенников, хотя знала о ней, сообщили в полиции Прионежского района.

Жительница Прионежья попалась на известную уловку мошенников, хотя знала о подобных схемах. Заявление от 52-летней жительницы района поступило в дежурную часть полиции.

Как рассказала потерпевшая, она сообщила в сообществе о желании купить аквариумных рыбок и сразу получила ответ. Продавец в личной переписке написала стоимость и прислала некую ссылку. Жительница Прионежья прошла по ссылке и ввела запрашиваемые реквизиты карты.

Сделка прошла успешно, но на следующий день потерпевшая обнаружила в телефоне несколько уведомлений о списаниях — женщина лишилась в сумме более 14 тысяч рублей.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

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