Мечтавшая об аквариумных рыбках жительница Карелии отдала мошенникам почти 15 тысяч рублей

Женщина попалась на уловку мошенников, хотя знала о ней, сообщили в полиции Прионежского района.

Жительница Прионежья попалась на известную уловку мошенников, хотя знала о подобных схемах. Заявление от 52-летней жительницы района поступило в дежурную часть полиции.

Как рассказала потерпевшая, она сообщила в сообществе о желании купить аквариумных рыбок и сразу получила ответ. Продавец в личной переписке написала стоимость и прислала некую ссылку. Жительница Прионежья прошла по ссылке и ввела запрашиваемые реквизиты карты.

Сделка прошла успешно, но на следующий день потерпевшая обнаружила в телефоне несколько уведомлений о списаниях — женщина лишилась в сумме более 14 тысяч рублей.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.