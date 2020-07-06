Мечтавший о лодочном моторе петрозаводчанин стал жертвой мошенников

Житель Петрозаводска остался без 45 тысяч рублей, пытаясь совершить покупку через Интернет.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление 36-летнего петрозаводчанина. Мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже лодочного мотора. Указанная стоимость – 45 тысяч рублей - его устроила, и он решил, что настало время осуществить свою давнюю мечту.

Продавец, проживающий в другом регионе, был готов направить товар курьерской службой, но только после получения полной оплаты. Перейдя по направленной в переписке ссылке, петрозаводчанин оплатил покупкут и получил трек-номер, по которому можно отслеживать доставку товара. Со слов продавца, товар должен был прийти за три дня.

Когда петрозаводчанин обратился с трекером в офис транспортной компании, узнал, что на его имя никто не оформлял никаких отправлений. По словам работников компании, осуществляющей доставку, трек-номер представлял собой случайный набор цифр.

Ранее петрозаводчанин, мечтавший об электросамокате, остался без денег накануне дня рождения.