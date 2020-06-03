Мечтавший о маленьком спаниеле петрозаводчанин стал жертвой мошенника

В минувший вторник полицию обратился 40-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина вместе с супругой решили завести собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. На одном из сайтов ему попалось объявление о продаже щенка. Он связался с продавцом, чтобы обговорить условия.

Тот сообщил, что находится в Москве, прислал ссылку для оплаты и попросил перевести ему на счет всю сумму сразу. Покупатель перечислил 28 тысяч рублей. Сразу после этого его собеседник перестал выходить на связь.

Проводится проверка.

Совершая покупки через интернет, тщательно проверяйте информацию о продавце и не переводите деньги на сомнительные счета. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.

Ранее мошенники обманули петрозаводчанина, мечтавшего о французской болонке.