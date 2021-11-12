Медик из Карелии рассказал о скончавшемся родственнике, отказавшемся от прививки от коронавируса

Заведующий неврологическим отделением БСМП Александр Евменчиков рассказал о родственнике, который отказался вакцинироваться от ковида и оказался в реанимации.

Александр Евменчиков лишился родственника, который сперва отказался вакцинироваться, а затем попал в реанимацию с коронавирусом. Об этом врач рассказал в обращении, размещенном на странице главы Минздрава Карелии.

«Мой близкий родственник, к сожалению, отказался в свое время от вакцинации. Молодой мужчина 60 лет вакцинироваться не захотел. Думал, что, может быть, его не коснется; может быть, что все обойдется. По итогу он заболел. Когда он находился уже в реанимации стационара с тяжелым течением ковидной инфекции, у него развилось тяжелое неврологическое осложнение. Меня привлекали туда уже как специалиста. И вот мы стояли друг напротив друга — точнее, он лежал, я стоял. Он смотрел на меня через маску высокопоточного кислорода. И слезы текли по его лицу, и по моему. И он говорил: „Как я ошибся“. Понимаете, к сожалению, сделать уже ничего нельзя. И вот эта ошибка фактически стоила жизни», — расссказал заведующий неврологическим отделением БСМП Александр Евменчиков