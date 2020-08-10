Медикам, борющимся с COVID-19, по-особому рассчитают стаж

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме.

Об сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", – сказал премьер.

Мишустин отметил, что это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Эта норма будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года.

"Соответствующее постановление правительством подписано. Благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию", –заметил Мишустин.



Он добавил, что ежегодно потребуется дополнительно выделять 325 млн рублей на такие пенсионные выплаты и отметил, что соответствующие средства в бюджете предусмотрены.