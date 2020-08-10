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Медикам, борющимся с COVID-19, по-особому рассчитают стаж

Новости. Общество
22:00, 10 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме.

Об сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", – сказал премьер.

Мишустин отметил, что это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Эта норма будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года.

"Соответствующее постановление правительством подписано. Благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию", –заметил Мишустин.

Он добавил, что ежегодно потребуется дополнительно выделять 325 млн рублей на такие пенсионные выплаты и отметил, что соответствующие средства в бюджете предусмотрены.

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