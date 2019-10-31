Медикам на селе будут давать деньги на ИЖС в Карелии

Власти Карелии в 2020 году впервые начнут давать деньги работникам здравоохранения на индивидуальное жилищное строительство.

Об этом на заседании правительства сообщила министр финансов республики Елена Антошина.

"Впервые с целью привлечения специалистов для работы в сельской местности запланированы средства в объеме 30 млн рублей на индивидуальное строительство", - сообщила глава Минфина. Какую сумму выплатят каждому сельскому медику на ИЖС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".