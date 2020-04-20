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Медикам окажут психологическую помощь в период пандемии коронавируса

Новости. Общество
17:07, 21 Апреля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В республике организована линия психологической помощи для медицинского персонала, который находится в центре событий, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве Карелии.

Большое количество вопросов беспокоит людей в нынешнее непростое время. Нарастает растерянность, ухудшается физическое и психологическое состояние, проявляются нарушения аппетита и сна, а иногда просто хочется с кем-то поговорить о том, что беспокоит.

Медики сейчас находятся в центре событий, связанных с коронавирусной инфекцией, каждый день принимают важные решения, от которых зависит здоровье и жизнь пациентов.
Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал и другие специалисты учреждений здравоохранения ежедневно оказывают медицинскую помощь людям, не показывая своей усталости и своих переживаний. Им так же, как и остальным, требуется поддержка и понимание, ведь они люди.

В Республике Карелия АНО "Семейный центр "Вереск" организована линия психологической помощи для медицинского персонала. Психологи готовы оказать всем медикам психологическую помощь и поддержку. Все специалисты прошли специальную подготовку по работе в экстремальных и кризисных ситуациях, в том числе по работе с медперсоналом в период эпидемии Covid-19.

Обратиться за помощью психолога можно в группе ВКонтакте. Заявку можно также направить по электронной почте: boikatia@mail.ru или по телефону 8911 400 53 92, директор АНО "Семейный центр Вереск" Сараева Екатерина Вячеславовна. В заявке необходимо указать имя, контактный телефон и время, когда удобнее, чтобы психолог позвонил.

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